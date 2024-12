Cultweb.it - Chi Massimiliano Minnocci, Er Brasiliano dei social arrestato per violenza sulla fidanzata

, noto al grande pubblico come Er, è influencer e Instagram star. Ex ultras della Roma, appartenente a una delle frange del tifo più estremiste e politicizzate, non ha mai fatto mistero della sua vita tumultuosa. Anzi, l’ha usata per diventare personaggio. Oggi la notizia del suo arresto pera cui ha provocato la frattura del braccio destro colpendola con un bastone mentre era sotto effetto di alcol e droghe., inoltre, ha anche inviato alla nonna della compagna un video hard girato col suo cellulare.Nato e cresciuto a Roma, anche se non si hanno dettagli né sull’anno nédata di nascita (con ogni probabilità tra il 1978 ed il 1979). Soprannominatoper la sua bravura a giocare a calcio, diventa ben presto uno dei punti di riferimento per la tifoseria organizzata della Roma, vicina a posizioni fascista.