Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | le novità e la svolta nel Caso Resinovich

Una nuova puntata di Chiè andata in onda mercoledì 4 dicembre 2024: Federica Sciarelli ha affrontato diversi casi, come quello di Mara Favro, o le nuove indiscrezioni sull’autopsia di Liliana, che hanno portato il fratello ad affermare: “Sicuro che è stata uccisa”. Disi ènella puntata di.Liliana, l’appello del fratello, che chiede giustiziaMarina Baldi è una genetista e consulente della famiglia Liliana. In collegamento a Chi?, c’è stato anche il fratello Sergio. “Siamo a dicembre del 2024, e siamo qui a parlare di tua sorella”, ha detto Federica Sciarelli, e proprio Sergio ha chiesto l’aiuto di Chi? nel 2021, e non ha mai smesso di chiedere giustizia per lei. Molto si è concentrato sulladela seguito della nuova autopsia effettuata sul corpo.