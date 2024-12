Tg24.sky.it - Caso Seymandi-Segre, il pm chiede l'archiviazione per gli haters

Leggi su Tg24.sky.it

Odiatori (o “” come si dice in gergo) che avevano inveito virtualmente non sono stati considerati punibili per i loro commenti social. E per questo motivo il pm Roberto Furlan ha chiesto l’per gli insulti ricevuti in rete da Cristina, l’imprenditrice e collaboratrice dell’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, che era diventata suo malgrado conosciuta sul web dopo che, davanti ad una platea di 150 invitati, era stata accusata dall’ex compagno, Massimo, di presunti tradimenti e relazionite coltivate in parallelo alla loro storia. Il tutto in un party che sembrava preparatorio alle nozze ed immortalato in un video che ha fatto, appunto, il giro della rete.