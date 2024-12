Biscotti di Natale ripieni | la frolla è perfetta senza tempi di riposo! non va in frigo

Leggi su Donnaup.it

di: condi! (non va in)Unasemplice per i nostridida prepararelunghidi attesa. Ho provato a fare questa ricetta ed è risultata ottima per quando si ha poco tempo e il risultato è veramente ottimo!Possiamo aromatizzare lacon della cannella, al limone oppure al gusto classico di vaniglia, a voi la scelta.Se volete usare isingolarmente,ripieno è possibile decorarli con del cioccolato fondente o del cioccolato bianco fuso a bagnomaria o al microonde. Tutto quello che dovete fare è immergere metà biscotto nel cioccolato fuso e metterlo ad asciugare su una gratella.di: condi! (non va in)ingredienti:100 g di burro ammorbidito100 g di zucchero1 uovo250g di farina1 cucchiaino di estratto vaniglia o un cucchiaino di cannellaZucchero prima di infornarePer il ripieno:Marmellata di fragole q.