Bianca Vitali chi è la moglie di Stefano Accorsi più giovane di 20 anni

Classe 1991,vent’più piccola del marito, è una modella e attrice e proprio la comune frequentazione del set della serie tv “1992” targata Sky ha permesso ai due di conoscersi e cominciare a frequentarsi. Anzi, dopo soli duedi fidanzamento, laè riuscita laddove altre compagne dell’attore avevano ‘fallito’, ovvero portareall’altare. “Lei aveva pochissime scene, ma tra noi c’è stato subito un feeling” aveva raccontato il 52enne in una intervista a ‘Vanity Fair’, svelando come aveva conosciuto. “Da un punto di vista anagrafico ero stupito, abbiamo vent’di differenza, ma quando ti accorgi che per te non è un problema, capisci che il problema è solo la convenzione sociale” aveva spiegato l’attore parlando del presunto gap generazionale con la compagna.