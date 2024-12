Sport.periodicodaily.com - Bari-Cesena: le probabili formazioni

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre in cerca di punti per inserirsi nella lotta play-off, per cui sarà vietato sbagliare.si giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi vogliono sfruttare il fattore casalingo per scavalcare i romagnoli che li precedono di un punto per raggiungere il quarto posto. La squadra di Longo non perde da tredici partite e nelle ultime tre ha ottenuto 7 punti grazie alle due vittorie contro Salernitana e Cittadella e al pareggio di Brescia. Segnale evidente che il brutto avvio di inizio stagione è alle spalle.I bianconeri sono la sorpresa della cadetteria, capaci di affrontare chiunque a viso aperto senza alcun timore reverenziale.