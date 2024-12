Quifinanza.it - Antitrust avvia istruttoria verso Farmasave per resi impossibili e pratiche scorrette

L’Autoritàsta indagando su potenzialicommercialinella vendita di prodotti sanitari e farmaci da banco tramite il sito web. È questa l’ipotesi che ha portato all’avvio di un’nei confronti di.it. Ieri, con il supporto del Nucleo Specialedella Guardia di Finanza, i funzionari dell’Autorità hanno effettuato ispezioni in diverse sedi della Società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C. S.n.c.I motivi dell’L’Autorità ha rilevato che la società avrebbe pubblicato su.it informazioni potenzialmente false e ingannevoli riguardo alla disponibilità immediata dei prodotti in vendita e ai tempi di consegna o spedizione.Inoltre, segnala che i consumatori potrebbero aver incontrato difficoltà nell’esercitare i propri diritti post-vendita, a causa di un insufficiente servizio di assistenza clienti.