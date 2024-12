Quotidiano.net - Amnesty: “A Gaza è genocidio”. Ira di Israele: “Tutto falso”

Leggi su Quotidiano.net

Tel Aviv, 5 dicembre 2024 –ha commesso uncontro i palestinesi di. Lo scrive l’associazione per i diritti umaniInternational in un rapporto pubblicato oggi che cita “dichiarazioni genocide e disumanizzanti del governo israeliano", oltre a immagini satellitari che documentano la distruzione del territorio della Striscia. Ma ilè provato anche dalle ricerche sul campo con gli abitanti di, effettuate tra il 7 ottobre 2023 e luglio 2024. “ha trattato i palestinesi come un gruppo di subumani, indegni del rispetto dei diritti umani e della dignità, dimostrando la sua intenzione di distruggerli fisicamente", sostiene Agnès Callamard, segretaria generale diInternational. La replica del ministero degli Esteri israeliano: “inventato”.