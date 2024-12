Ilnapolista.it - Torino su Simeone: o paga 15 milioni, o aspetta la fine di gennaio per il prestito (Tuttosport)

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo l’infortunio di Zapata, ilè alla ricerca di un attaccante e anche il presidente Cairo ha ribadito che sarà il colpo prioritario per lastra di mercato di. In pole rimane Giovanni, ma per l’attaccante del Napoli il presidente De Laurentiis sembra irremovibile. Anche se trova poco spazio con la presenza di Lukaku, l’argentino si rivela un panchinaro “di lusso” per un Napoli che quest’anno non è impegnato nelle coppe europee., ilo caccia 15, oladiper ilscrive:resta l’obiettivo primario: ma De Laurentiis chiede 15, per quanto trattabili. E, nella migliore delle ipotesi, uncon diritto di riscatto potrebbe concederlo solo a, dopo aver verificato l’inesistenza di offerte all’altezza.