Toldo | Bove ricordo un caso simile all’Inter | che paura! Figo decisivo

è stato intervistato da Radio Anch’io Sport. Doppio ex di Fiorentina e Inter, ha parlato inevitabilmente di quanto successo al giovane Edoardo. Poi un pensiero riguardo il campionato italiano.GRANDE– Francescoha parlato così dopo il problema accusato da Edoardo: «Ti passano davanti momenti di impotenza, perché la parte medica non fa parte di te quando sei un giovane calciatore. Quindi in campo cominci ad urlare al dottore, al medico sportivo e all’ambulanza perché non sai cosa fare. Mi è capitato anche in allenamento, Rivas è svenuto in allenamento. Abbiamo urlato al dottore Franco Bombi che è intervenuto subito e ha fatto la manovra alla lingua. Però non siamo preparati, eravamo dei ragazzi. Chi è che è preparato al primo soccorso? A 20 anni pensi solo a giocare.