Metropolitanmagazine.it - Timothée Chalamet racconta, in una lunga intervista, la sua interpretazione di Bob Dylan

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, ai microfoni dei Gotham Awards, hato il suo Bobin A Complete Unknown. Ha definito gli ultimi cinque anni di studio e immersione nell’iconico Bob“la più grande educazione che un giovane artista possa ricevere“. “Mi ero promesso di essere breve e conciso, perché Bobera un uomo di poche parole“, ha detto ieri sera ai Gotham Awards, dove l’attore e regista del film James Mangold ha ricevuto un Visionary Tribute per l’imminente film biografico A Complete Unknown. “Se sei già un fan di Bob, questo ti sembrerà perfettamente sensato. Se non hai familiarità con il suo lavoro, forse il nostro film può fungere da umile porta d’accesso a uno dei grandi poeti e cronisti dei nostri tempi“, ha detto. “Sono grato a tutti coloro che si sono dedicati a questo progetto, a tutti coloro che mi hanno aiutato in questo processo“.