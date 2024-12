Lanazione.it - Screening rapido e gratuito per HIV e altre Infezioni Sessualmente Trasmissibili presso la sede Arci Arezzo

, 4 dicembre 2024 –per HIV elaSabato 7 Dicembre dalle ore 17 alle 19 con personale sanitario e persone volontarie formate La Giornata internazionale di lotta all'AIDS e all'HIV (1° dicembre) è appena trascorsa ma la prevenzione e l'attenzione non devono fermarsi mai, per questo l'associazione Chimera Arcobalenogaylancia l'appuntamento per una giornata die informazione Sabato 7 Dicembre dalle ore 17 alle ore 19la(via Montanara n. 22 zona Saione). Grazie alla collaborazione tra il personale medico dell'U.O. Malattie Infettive dell'ospedale S.Donato die le persone attiviste, specificatamente formate, dell'associazione, il pomeriggio di Sabato 7 dicembre sarà possibile, senza prenotazione, in maniera del tutto riservata e gratuita effettuare il TESTper HIV e SIFILIDE.