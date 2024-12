Ilrestodelcarlino.it - Psi, Scipioni confermato segretario provinciale

Il congressodel Psi, che si è svolto recentemente a Loro Piceno, ha decretato all’unanimità la riconferma di Sandrocome. Al suo fianco, nel ruolo di vice, ci sarà Mirko Corridoni e completeranno il quadro Claudio Simonetti presidente dell’assemblea, Roberto Vezzoso responsabile dell’organizzazione, Lucia Pistelli coordinatrice componente femminile, Venanzo Ronchetti, Nando Ferretti e Mariano Parrucci come responsabili organizzativi comunità montana e Stefano Giustozzi coordinatore della "fabbrica delle idee" e della ricostituzione della componente giovanile. "È necessaria un’azione di rinnovamento del partito, che sia in grado di renderlo più dinamico, moderno, inclusivo, ed in linea con le nuove esigenze della società civile – ha precisato–, ma soprattutto in grado di attrarre nuova linfa elettorale principalmente fra i giovani.