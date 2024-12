Lanazione.it - Presepe di vecchi mestieri, originale iniziativa a Forno con materiale di riciclo

Massa, 4 dicembre 2024 – Si avvicina il Natale e i borghi montani, dove affondano le radici dell’humus della comunità massese, pullulano di iniziative. A, per esempio, le collaboratrici dell’associazione culturale Occhioni&Magrini stanno lavorando per mettere in scena la magia del Natale con ’La natività nel villaggio dei’, un percorso che parte dal Ponte dell’Indugio alla Ca’ dei Leggi, lungo via Pegollo (la viaa). Anna Rosa Del Sarto, Giovanna Balloni, Paola Fruzzetti e Jennifer Bonini sono le anime del progetto e stanno realizzando decine di personaggi ad altezza naturale condi, dalla carta pesta per il volto aabiti e stoffe per l’abbigliamento. Anche il paesaggio che accompagnerà il viaggio deiè stato realizzato condi