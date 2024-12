Ocse taglia stime Pil a +05% nel 2024 e a+ 09% nel 2025

Lapresse.it - Ocse taglia stime Pil a +0,5% nel 2024 e a+ 0,9% nel 2025

Tagli sulla stima di crescita del Pil in Italia, ottimismo invece sulla riduzione della disoccupazione. In Italia la crescita del Pil è attesa al +0,5% nelprima di aumentare moderatamente al +0,9% nele al +1,2% nel 2026. Lo riferisce l’nell’Economic Outlook, che aggiorna i dati pubblicati a settembre. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hato quindi le proprieper il(+0,8%) e(+1,1%).“Nel breve termine – viene osservato -, le condizioni finanziarie restrittive e la riduzione del credito d’imposta per l’edilizia Superbonus continueranno a pesare sui consumi privati e sugli inventi, soprattutto nel settore delle costruzioni. Con la diminuzione dei costi di prestito sulla scia dell’allentamento della politica monetaria dell’area dell’euro, il mercato del lavoro si rafforzerà e i salari reali continueranno a riprendersi, sostenendo i consumi privati.