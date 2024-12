Mistermovie.it - Mister Movie | La serie di Harry Potter ottiene una data di uscita deludente per HBO e Max

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’attesissimatelevisiva di, targata HBO, ha ora una nuova finestra di rilascio. Sebbene inizialmente prevista per il 2026, l’dello show è stata posticipata al 2027, segnando l’inizio di un ambizioso progetto decennale che adatterà i sette libri di J.K. Rowling. La produzione è in pieno svolgimento e, secondo i report, i casting per i ruoli principali di, Ron e Hermione sono già in corso.Un progetto decennale per l’adattamento della sagaJB Perrette, CEO di Warner Bros. Discovery, ha svelato che larappresenta un importante investimento per l’azienda, destinato a durare almeno dieci anni. Durante una conferenza tecnica e mediatica, Perrette ha descritto il progetto come un “viaggio decennale” che darà nuova vita all’universo magico di, puntando a raggiungere sia i fan di lungache le nuove generazioni.