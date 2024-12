Lanazione.it - Minaccia di buttarsi dal tetto di un palazzo, uomo persuaso a scendere

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 3 dicembre 2024 – Paura tra le vie del centro di Perugia dove unhato dida una terrazza adi un. Ingente mobilitazione delle forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco, sanitari del 118 e amministrazione comunale. L’intero quartiere di Porta Pesa col fiato sospeso mentre le strade intorno alvenivano chiuse al traffico e la zona interdetta al passaggio con il nastro bianco e rosso per motivi di sicurezza. L’intervento è iniziato nella tarda serata del 3 dicembre per concludersi intorno alla mezzanotte. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’salendo in altezza nel cestello della gru. A tarda notte è stato. Sul posto anche la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi che ha dato un importante contributo e il parroco don Saulo.