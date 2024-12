Lapresse.it - Milano: testimone a pm, impatto tra auto carabinieri e scooter Ramy

, 4 dic. (LaPresse) – Un ‘’ fra loe l’dei. È quanto avrebbe dichiarato al pm di, Marco Cirigliano, undell’incidente stradale in cui la notte fra il 23 e il 24 novembre ha perso la vitaElgaml, il 19enne egiziano morto al termine di un inseguimento con le forze dell’ordine durato 8 chilometri. Il giovaneavrebbe confermato l’urto fra la moto su cui viaggiava Elgaml e l’altro 22enne, finito in ospedale e ai domiciliari che oggi dovrebbe essere ascoltato dalla gip Marta Pollicino, e la gazzella del Nucleo radiomobile guidata da un vice brigadiere che è indagato per omicidio stradale in concorso.