Inter-news.it - Meret nel mirino dell’Inter: il portiere del Napoli va in scadenza

L’Inter guarda in casaper rinforzarsi in porta. Il nome di Alexè il primo sulla lista: ilazzurro è indi contratto con il club di Aurelio De Laurentis.PENSIERO – Con Yann Sommer che probabilmente si avvia all’ultima stagione in Serie A con l’Inter, i nerazzurri nonostante siano riusciti a coprirsi le spalle con Josep Martinez tastano ancora il mercato dei portieri. Il primo nome sulla lista è quello di Alex. Ildel, innel giugno del 2025, sta trattando con il club un rinnovo biennale senza però trovare la stretta finale. Manca la firma al rinnovo ed è qui che l’Inter si inserisce per provare a portare l’ex Udinese a Milano.Inter, c’ènel. Febbraio il mese clouLAVORO – Dopo aver strappato alanche Piotr Zielisnki, l’Inter adesso vuole fare il colpaccio e portare ildella Nazionale italiana nella sponda nerazzurra del Naviglio.