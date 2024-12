Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual femminile Kontiolahti in DIRETTA: Wierer imprecisa al poligono, cinque errori. Svezia protagonista

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02: Michelon è quarta senzadopo il primo17.01: Un errore per Preuss al secondo, che è ottava a 29? da Heijdenberg che sta facendo benissimo17.00: Ancora un errore per Braisaz al secondo, sono 3 in tutto16.58: Halvaon al traguardo è prima con 1’38” di vantaggio su Minkkinen. H. Oeberg commette dueal secondo, un errore per Jslova al terzo, un errore per Auchentaller al primo16.57: Zero di Comola al primoed è 26ma, Jeanmonnot senzasempre al primoè quinta16.56: Voigt non sbaglia a terra ed è 11ma dopo un, un errore per E. Oeberg al secondo, è comunque prima con 7? di vantaggio su Tandrevold che non ha sbagliato16.55: Dueperall’ultimo, mezzo disastro per l’azzurra al debutto16.