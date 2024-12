Lettera43.it - L’eredità del filosofo Gianni Vattimo è andata a una cugina calabrese

Quattro mesi dopo la sentenza che ha dichiarato Simone Caminada indegno a succedere al compagno di vita, morto a Torino a 87 anni nel settembre 2023, spostando la destinazione dei beni su due cugine di secondo grado, è spuntata una nuova erede deldel pensiero debole. Si tratta di Rita, 89enne di Cetraro (Cosenza) e suadi primo grado.(Getty Images).L’89enne è già entrata in possesso del, tra cui l’appartamento torinese di via PoRitaè figlia di Michele, fratello di Raffaele. Che, padre del, di mestiere faceva l’agente di custodia e nel 1925 fu trasferito per lavoro a Torino. Qui l’anno successivo sposò Rosa Richiero, madre di, originaria di Pinerolo. L’ereditiera era ignara dell’esistenza delle due cugine, per breve tempo destinatarie del, e loro di lei.