Amica.it - Le parole icona del 2024 hanno a che fare con la moda. Parola di Oxford e Collins

Leggi su Amica.it

Cosa resterà delnella memoria collettiva? Com’è cambiato il mondo, come siamo cambiati noi? Per capirlo, ci vengono in aiuto i dizionari più famosi al mondo, chescelto la “word of the year”, cioé ledell’anno. LaUniversity Press ha fatto scalpore scegliendo “brain rot“, cioé la sensazione di cervello “in pappa” dopo troppo tempo online. Ma non è l’unicadell’anno: “brain rot” ha vinto per un soffio su “dynamic pricing” e su “demure“, il tormentone virale che ha contagiato la. IlDictionary invece ha eletto “brat”, l’attitudine impertinente e molto cool portata alla ribalta da Charlie XCX nel suo ultimo album. Se è vero che leplasmano il mondo, allora ilverrà anche ricordato come l’anno in cui laha plasmato la cultura lessicale, e viceversa.