Ilfattoquotidiano.it - Le Entrate spingono il concordato biennale: raffica di pec alle partite Iva con dichiarazioni “anomale” per convincerle a firmare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Meno carota, più bastone. Manca una settimana alla nuova scadenza entro cui leIva possonoilpreventivocon il fisco. Il governo, che ha aperto una seconda finestra di adesioni nella speranza di recuperare il flop della prima tranche, ha bisogno di incassare più di un miliardo in aggiunta agli 1,3 già sicuri: in caso contrario non avrà le risorse per ridurre di due punti la seconda aliquota Irpef come promesso al “ceto medio”. Non è un caso se, dopo lo spot cringe sulla lotta all’evasione, martedì il ministero dell’Economia ha diffuso un comunicato che dopo aver ricordato il termine del 12 dicembre snocciolava dati sulle maggiori imposte (1,2 miliardi) accertate quest’anno dall’Agenzia dellea carico dei contribuenti soggettipagelle di affidabilità fiscali e sull’aumento dei controlli fatti dalla Guardia di Finanza tra giugno e ottobre.