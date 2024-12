Temporeale.info - Latina / Piano di utilizzazione degli arenili approvato in commissione, parlano gli assessori Muzio e Di Cocco

Leggi su Temporeale.info

– L’assessora all’Urbanistica Annalisae alla Marina Gianluca Dihanno partecipato, questa mattina, allacongiunta Urbanistica e Marina, presieduta dai consiglieri Roberto Belvisi e Federica Censi, in cui è statoildicomunali. La delibera approderà ora in consiglio comunale, per poi passare al vaglio della .L'articolodiinglie DiTemporeale Quotidiano.