Lanazione.it - La Scuola Normale si espande: aperti nuovi spazi a Palazzo Vegni

Pisa, 4 dicembre 2024 - LaSuperiore ha inaugurato quest’oggi i suoi, edificio storico in Via San Niccolò a Firenze. Ildiventa la sede del Centro di studi sui movimenti sociali e del dottorato in Sociologia e scienze politiche della, oltre che della Biblioteca della Classe di Scienze Politico-Sociali, di uffici per ricercatori e studiosi in visita. Si tratta di 950 mq ad uso esclusivo della(tra il primo e il secondo piano del), oltre a circa 300 mq di superficie (tre aule affrescate al primo piano, compresa l’aula magna) in condivisione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, ateneo che occupa un’altra ala del, per un totale di quasi 1.300 mq. All’inaugurazione erano presenti il direttore dellaLuigi Ambrosio, il preside della Classe di Scienze Politiche Sociali Guglielmo Meardi, la direttrice di Cosmos Donatella Della Porta, l’assessore a Università e Ricerca, Patrimonio non abitativo e manutenzione e valorizzazione del Comune di Firenze Dario Danti.