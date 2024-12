Ilrestodelcarlino.it - La Bldog Lucrezia ha fatto il pieno a Spello

La Buldog, calcio a 5 serie A2, va a vincere aa casa dei Grifoni per 3-0. E’ stata una bella prova di carattere su un parquet sempre ostico. Tra l’altro mister Elia Renzoni ha dovuto far fronte ad alcune defezioni, recuperando comunque Manfroi. Mattatore di giornata è stato Chiappori con una tripletta che ha deciso le sorti del match. "Mi è piaciuto l’atteggiamento da parte della Buldog– afferma mister Elia Renzoni – vincendo con un convincente 3-0 contro i Grifoni su un campo estremamente difficile. Prima della partita, ho chiarito ai ragazzi che avremmo avuto l’opportunità di comprendere veramente chi siamo e quale ruolo possiamo aspirare a ricoprire in questo campionato. Sono orgoglioso di come ognuno di loro, compresi i più giovani, si sia concentrato e abbia dato il massimo, dimostrando un eccezionale spirito di sacrificio e determinazione.