Ius Scholae Tajani fa dietrofront | Non è priorità riapriremo il dossier dopo l’estate

Il dibattito sullo Ius Scholae si infiamma ancora una volta: Tajani, facendo dietrofront, annuncia che non sarà una priorità e che il dossier verrà riaperto solo dopo l’estate. Questa decisione ha scatenato le opposizioni, con Riccardo Magi di +Europa che definisce la proposta più "ius sola" che altro. In un contesto politico in continua evoluzione, resta da capire quali saranno le prossime mosse e le ripercussioni di questa scelta.

Il nuovo stop di Tajani al voto ha infuriato le opposizioni, come dimostrano le parole di Riccardo Magi, segretario di +Europa: "Più che ius scuola, al momento mi sembra uno 'ius sola', una sola".

