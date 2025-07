Un progetto del leader della Corea del Nord Kim Jong-un in arrivo turisti russi secondo l' agenzia di stampa sudcoreana Yonhap

La Corea del Nord apre le porte al turismo internazionale con un nuovo progetto ambizioso voluto dal leader Kim Jong-un. Un’area costiera di Wonsan, capace di ospitare quasi 20.000 visitatori, si prepara a ricevere turisti russi già dalla fine di luglio, segnando un passo importante nel tentativo di rafforzare i legami e promuovere l’immagine del paese. Un’iniziativa che potrebbe cambiare il volto del turismo nordcoreano, attirando l’attenzione globale sul suo sviluppo.

W onsan (Corea del Nord), 3 lug. (askanews) – La Corea del Nord ha inaugurato un’enorme area turistica sulla sua costa orientale: un progetto fortemente voluto dal leader Kim Jong-un e che secondo i media statali dovrebbe accogliere ospiti russi giĂ dalla fine del mese. Leggi anche › Corea del Nord: occhi puntati su Ju Ae, figlia prediletta di Kim Jong-Un. La leader del futuro? L’area costiera di Wonsan Kalma può ospitare quasi 20.000 persone secondo Pyongyang, che in precedenza l’aveva descritta come “un resort culturale di livello mondiale”, ed è stata aperta ai visitatori. L’agenzia ufficiale Korean Central News Agency ha diffuso immagini di turisti in costume da bagno colorato che si godono la spiaggia. 🔗 Leggi su Iodonna.it