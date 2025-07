Calciomercato Inter sirene dalla Premier per Thuram

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: Marcus Thuram, protagonista di una stagione complessa e ricca di polemiche, sarebbe nel mirino delle big della Premier League. La sua possibile partenza apre nuovi scenari per il mercato nerazzurro, con la clausola di rescissione da 85 milioni di euro che potrebbe attrarre interessi importanti. Riuscirà l’Inter a trattenere il suo giovane talento o si aprirà un nuovo capitolo internazionale?

Inter, Thuram tentato dalla Premier: si valuta l’addio Marcus Thuram potrebbe lasciare l’Inter dopo una stagione turbolenta, segnata dallo scontro con Lautaro Martinez e dal “like” al post di Calhanoglu. Secondo *La Repubblica*, la sua partenza non è un’ipotesi remota. La clausola di rescissione da 85 milioni di euro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, sirene dalla Premier per Thuram

In questa notizia si parla di: inter - thuram - premier - calciomercato

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

#Calciomercato Inter: attenzione a #thuram , arrivano approcci dalla #PremierLeague Vai su X

Come riferito da diversi quotidiani, come La Repubblica e Il Giorno, l'ipotesi addio all'Inter per Thuram non è così remota. Marcus ha una clausola di rescissione da 85 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe ascoltare offerte anche intorno ai 70. Soprattutto perché l Vai su Facebook

Inter, la Premier piomba su Thuram: al suo posto c'è Kean; Inter, Arsenal e Manchester United su Thuram: Kean può essere l'alternativa; Inter, occhio a Thuram: assalto dalla Premier?.

Repubblica – Inter, Bisseck e Dumfries solidali con Calha: la Premier su di loro. E Thuram… - Il presidente Marotta dovrà gestire diverse situazioni in questa sessione di mercato ... Secondo fcinter1908.it

Inter, Thuram verso l’addio: Arsenal e United alla finestra, Moise Kean primo nome. Red Devils anche su Frattesi - Settimane turbolente in casa Inter, tra malumori interni e una rivoluzione di mercato pronta a travolgere anche Marcus Thuram. Da eurosport.it