Mediaset per il Futuro “La verità conta, conta fino a 10!” – Dal 6 al 12 luglio 2025, il gruppo televisivo Mediaset promuove una nuova campagna di sensibilizzazione a favore di un’informazione responsabile e contro la diffusione delle, ormai sempre più presenti sugli organi d’informazione, fake news. Mediaset per il Futuro: “La verità conta, conta fino a 10!” – la campagna contro la diffusione di fake news. In un’epoca come quella di oggi, in cui le notizie circolano in rete in tempo reale, spesso guidate da reazioni emotive e da una condivisione istintiva da parte del pubblico e che spesso porta le notizie a diventare virali, il gruppo Mediaset lancia una campagna crossmediale per sensibilizzare il pubblico televisivo e non solo, sull’importanza di verificare le informazioni prima di diffonderle sui propri canali social. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mediaset è la fonte più affidabile in Italia secondo il Digital News Report 2025. La tv di Pier Silvio Berlusconi lancia la campagna Mediaset per il Futuro “La verità conta, conta fino a 10!”

Alessandra Viero alla conduzione di Pomeriggio Cinque News, versione estiva del programma Mediaset - Alessandra Viero alla guida di Pomeriggio Cinque nella sua versione estiva: un ritorno che promette freschezza e nuovi spunti! La giornalista, già nota per il suo lavoro in Quarto Grado, si fa portavoce di un'informazione incisiva in un contesto di grande fermento estivo.

La Roma ha provato a inserirsi per Bonny, nella trattativa con l'Inter che però è in dirittura d'arrivo e si può chiudere nelle prossime 48 ore. Fonte: Sport Mediaset Leggi l'articolo completo su Forzaroma.info Vai su Facebook

'La verità conta', nuova campagna Mediaset contro le fake news; tra i siti d’informazione e tg più affidabili: lo dice il Rapporto Reuters 2025; Isola dei Famosi 2025 si sposta per salvare The Couple: le ultime manovre del palinsesto Mediaset.