Moby Dick in una stanza è l'affascinante mostra personale di Giulio Galgani, curata da Marco Botti, che apre un mondo di emozioni e riflessioni tra le pareti della Chiesa della Carbonaia. Dal 6 luglio al 3 agosto, i visitatori sono invitati a immergersi in un'esperienza artistica unica, patrocinata dal Comune di Foiano della Chiana e realizzata grazie alla collaborazione di importanti realtà locali. Domenica 6 luglio alle ore 18, il vernissage darà il via a questo viaggio straordinario.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Dal 6 luglio al 3 agosto 2025 la Chiesa della Carbonaia di via Solferino 9, a Foiano della Chiana, ospita “Moby Dick in una stanza”, mostra personale di Giulio Galgani a cura di Marco Botti. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Foiano della Chiana, è realizzata in collaborazione con Archivio Mario Tozzi, Pro Loco Foiano della Chiana e Auser Foiano della Chiana APS. Domenica 6 luglio, alle ore 18, il vernissage. “Moby Dick in una stanza” sarà visitabile, a ingresso gratuito, ogni sabato e domenica con orario 16-19. L’evento espositivo fa parte del progetto “Carbonaia - Foiano 2025”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Moby Dick in una stanza” la mostra personale di Giulio Galgani a cura di Marco Botti

