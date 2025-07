Ius Scholae Tajani | Stop alleati? Pronti a discuterne ma priorità è giustizia

Il dibattito sulla riforma della cittadinanza italiana si infiamma: mentre i nostri alleati sono pronti a discuterne, la maggioranza sembra chiudere la porta. La proposta Ius Italiae, già in parte recepita dal governo, mira a riconoscere i diritti dei giovani nati in Italia o cresciuti nel nostro paese, con un percorso di 10 anni di scuola e integrazione. Ora, più che mai, è il momento di aprire un confronto serio e costruttivo.

“La maggioranza chiude alla nostra riforma della cittadinanza? Noi abbiamo una proposta di legge depositata sia alla Camera che al Senato. Metà di questa proposta, che si chiama Ius Italiae e riguarda lo ius sanguinis, è stata già recepita dal governo. Ora siamo pronti ad affrontare la discussione che riguarda la concessione della cittadinanza a chi ne farà richiesta per i giovani non nati in Italia e che hanno frequentato per 10 anni con profitto la scuola”. Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, oggi ad Ancona. “Per noi la cittadinanza è una cosa seria – aggiunge il ministro degli Esteri -. 🔗 Leggi su Lapresse.it