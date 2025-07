Elezioni regionali scintille Giani-Tomasi sulla data | Basta balletti La replica | Ti va bene il 12?

L’atmosfera si surriscalda mentre si avvicinano le elezioni regionali toscane, con il dilemma sulla data che infiamma i duellanti Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Tra polemiche e battibecchi, il 12 ottobre o il 19? La tensione è palpabile e i giochi di strategia sono appena iniziati: una cosa è certa, i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro della Toscana.

Firenze, 4 luglio 2025 – Alle urne per il nuovo Governatore della Toscana il 12 ottobre. O forse il 19? Un dubbio che stamani, 4 luglio, ha scatenato una sorta di battibecco tra quelli che, con ogni probabilità, saranno i due candidati principali: Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra. Presenti entrambi all'assemblea regionale di Confcooperative a Bagno a Ripoli, i due candidati in pectore non si sono risparmiati. Giani, rispondendo a una domanda dal palco, ha espresso l'intenzione di andare al voto il 12 ottobre anziché il 19 ottobre, e il suo probabile sfidante, per il centrodestra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, intervenendo dopo ha parlato di discussione "disgustosa" e "stucchevole" in corso da tempo sul punto della data. 🔗 Leggi su Lanazione.it