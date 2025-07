Le prossime modifiche a traffico e sosta

Arezzo si prepara a cambiare volto con nuove modifiche alla viabilità: a partire da lunedì 7 luglio, lavori stradali coinvolgeranno diverse vie della città, introducendo sensi unici alternati e divieti di sosta. Questi interventi, progettati per migliorare la viabilità e la sicurezza, richiedono attenzione e collaborazione da parte di tutti. Restate aggiornati sulle modifiche in corso e pianificate i vostri spostamenti con prudenza: la città si trasforma per il vostro benessere.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Lavori stradali da lunedì 7 luglio: fino martedì 8 luglio senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e divieto di sosta con rimozione in via Fossombroni e in via Benvenuti e divieto di sosta con rimozione in via San Niccolò e piaggia San Bartolomeo. Orari 8:30 – 18:30. Fino mercoledì 9 luglio scatta dalle 8:30 alle 17:30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Monte Sopra Rondine dal civico 9 per 20 metri di lunghezza. Fino a venerdì 11 luglio dalle 8:30 alle 18:30 ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in località Il Bivio dal civico 32 per 20 metri di lunghezza e divieto per i pedoni di utilizzare il marciapiede di via Anna Frank sul lato opposto al civico 15 per 5 metri dalle 8:30 alle 17:30. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le prossime modifiche a traffico e sosta

