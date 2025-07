Esplosione Roma i residenti evacuati tra crepe nei muri e finestre divelte | Un inferno

Un’esplosione devastante ha sconvolto Roma, evacuando i residenti tra crepe nei muri e finestre divelte. Il caos si è abbattuto in zona Centocelle, con testimonianze di chi ha vissuto momenti di puro terrore: “Mai visto nulla di simile”, racconta Alfredo, testimone oculare dell’incidente. Un dramma che mette in allerta tutta la città, portandoci a riflettere sulla sicurezza dei nostri quartieri e sulla priorità di intervento immediato.

“Mai visto una cosa del genere. Ero sul balcone quando ho sentito prima alcuni piccoli boati e mentre stavo chiudendo casa per uscire a vedere è arrivato il botto. Ho fatto in tempo a vedere la finestra scardinata”, il signor Alfredo è uno dei residenti di Via Romolo Balzani, zona Centocelle, Roma. Qui una delle palazzine più colpite dall’onda d’urto e dai detriti dell’ esplosione del distributore di gpl di Viale dei Gordiani di questa mattina intorno alle 8. “A casa ho visto crepe sui muri e vetri delle finestre rotte. Un boato fortissimo” racconta un ragazzo con la valigia in mano pronto per andare a stare dai nonni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma, i residenti evacuati tra crepe nei muri e finestre divelte: “Un inferno”

