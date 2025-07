Mondiali di Scherma 26 Azzurri per la kermesse iridata in programma dal 22 al 30 luglio

Roma – Sono 26 gli azzurri convocati per i Campionati del Mondo Assoluti “Tbilisi 2025”, l’appuntamento più importante della stagione schermistica internazionale. Dal 22 al 30 luglio, in Georgia, andrà in scena la prima kermesse iridata del nuovo quadriennio olimpico e l’Italia, reduce dalle 13 medaglie vinte agli Europei di Genova, si presenta con una spedizione ambiziosa che sarà guidata da Daniele Garozzo. Per l’olimpionico del fioretto, ora inizia una nuova sfida tra sogni e record da conquistare.

Roma – Sono 26 gli azzurri convocati per i Campionati del Mondo Assoluti “Tbilisi 2025”, l’appuntamento più importante della stagione schermistica internazionale. Dal 22 al 30 luglio, in Georgia, andrà in scena la prima kermesse iridata del nuovo quadriennio olimpico e l’Italia, reduce dalle 13 medaglie vinte agli Europei di Genova, si presenta con una spedizione ambiziosa che sarà guidata da Daniele Garozzo. Per l’olimpionico del fioretto, ora Vicepresidente vicario della FIS, sarà la prima volta da Capo delegazione al fianco del Presidente federale Luigi Mazzone. Le Convocazioni. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile) hanno deciso di riproporre quasi in blocco il gruppo che ha ottenuto eccellenti risultati in tutte le armi nella recente competizione continentale disputata in casa, con poche novità dovute principalmente a due importanti rientri: la fiorettista Martina Favaretto e la sciabolatrice Eloisa Passaro, entrambe recuperate dopo i rispettivi infortuni subiti a inizio giugno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it