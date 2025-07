BOOM! La Ruota in access e Sarabanda in preserale su Canale da luglio

Lunedì 14 luglio, in access, lo slot che ha fatto la storia della televisione si trasforma ancora una volta, portando in scena due grandi classici rivisitati per conquistare nuove generazioni. Boom! La Ruota in Access e Sarabanda in Preserale tornano con un volto fresco e coinvolgente, annunciando un futuro di sperimentazione, innovazione e divertimento senza limiti. Pronti a scoprire cosa ci riserva questa entusiasmante rinascita?

Ve l’abbiamo annunciato tra lo stupore e l’incredulità dei più, ma così sarà. Questa estate, Canale 5 rinnova access prime time e preserale riportando in una veste tutta nuova due grandi classici della TV Mediaset: “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”. Un primo passo concreto verso il percorso di sperimentazione, evoluzione e innovazione che coinvolgerà la rete ammiraglia nelle prossime stagioni. Lunedì 14 luglio in access, lo slot che precede la prima serata, debutta Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de La Ruota della Fortuna: un nuovo studio, una band musicale dal vivo, un inedito finale che pensiamo terrà lo sfidante e i telespettatori col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BOOM! La Ruota in access e Sarabanda in preserale su Canale da luglio

