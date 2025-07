Torre Annunziata al via la manutenzione degli edifici scolastici

Torre Annunziata si prepara a un ritorno in classe all’insegna della sicurezza e del comfort: sono iniziati i lavori di manutenzione degli edifici scolastici, un impegno fondamentale dell’Amministrazione Comunale per garantire ambienti più salubri e funzionali. Con interventi programmati durante l’estate, si mira a inaugurare un nuovo anno scolastico senza sorprese. Nelle scorse settimane sono stati...

Tempo di lettura: 2 minuti Sono cominciati i lavori di manutenzione degli edifici scolastici a Torre Annunziata. L’Amministrazione Comunale ha programmato e avviato nel periodo estivo gli interventi per consentire a settembre il regolare avvio delle attività didattiche. In queste settimane saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria sui plessi di tutte e quattro gli istituti di competenza comunale. “ Nelle scorse settimane sono stati effettuati i sopralluoghi in tutti gli edifici – spiega l’assessore all’edilizia scolastica Lina Nappo – e i tecnici hanno effettuato un cronoprogramma di interventi che si completerà in pochi mesi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torre Annunziata, al via la manutenzione degli edifici scolastici

In questa notizia si parla di: manutenzione - torre - annunziata - edifici

Torre Annunziata: al via la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici; Torre Annunziata. Via ai lavori alle scuole, Cuccurullo: 'Interventi in estate per non intralciare le attività didattiche'; Torre Annunziata, manutenzione edifici scolastici. Si cambia: fondi gestiti direttamente dalle scuole.

Torre Annunziata: al via la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - L'articolo Torre Annunziata: al via la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

Torre Annunziata, al via la manutenzione degli edifici scolastici. Cuccurullo: “Interventi in estate per non intralciare le attività didattiche” - Stilato il calendario per i lavori straordinari nei plessi dei quattro istituti scolastici. Si legge su sciscianonotizie.it