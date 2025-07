Capannone trasformato in discarica abusiva al lavoro immigrati clandestini | sequestro e maxi multa

Mercoledì 2 luglio, a Ciserano, un pesante colpo all’illegalità ha portato al sequestro di un capannone trasformato in discarica abusiva e alla denuncia di numerosi responsabili. Un’operazione coordinata dai carabinieri e supportata dai reparti speciali dell’Arma ha dimostrato ancora una volta come le istituzioni siano in prima linea nella tutela ambientale e contro il lavoro irregolare. La lotta contro queste pratiche illecite continua con determinazione, perché il rispetto delle norme è fondamentale per la nostra comunità.

Mercoledì 2 luglio Ciserano è stato teatro di un blitz a tutto campo contro l’illegalità ambientale e il lavoro irregolare coordinato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio con il supporto dei reparti speciali dell’Arma e la collaborazione della polizia locale di Ciserano. L’intervento ha portato al sequestro di un capannone industriale trasformato abusivamente in discarica e alla denuncia di diversi soggetti per reati ambientali, immigrazione clandestina e violazioni in materia di lavoro. Il cuore dell’attività si è concentrato sul capannone, di circa 700 metri quadri, utilizzato come centro illecito di raccolta e cernita di rifiuti pericolosi e non in totale assenza di autorizzazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Capannone trasformato in discarica abusiva, al lavoro immigrati clandestini: sequestro e maxi multa

