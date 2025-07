Anonimo artista ruba un sanpietino a Lecco lo dipinge e lo restituisce | Vorrei tornasse al suo posto

Un gesto sorprendente e carico di significato: un anonimo artista di Lecco ha preso un sanpietrino, lo ha trasformato in un’opera d’arte e l’ha restituito con una richiesta speciale. Un atto di creatività e amore per la città, che riaccende il senso di comunità e di cura condivisa. Ora, tutti sperano che il sanpietrino torni al suo posto, simbolo di un legame forte tra cittadini e patrimonio urbano.

Lecco, 4 luglio 2024 – Un sanpietrino “rubato” a Lecco, dipinto e poi restituito, più bello di prima, con la richiesta di rimetterlo al suo posto. Un regalo a Lecco e ai lecchesi. Un gesto semplice ma raro, che resttuisce il senso di appartenenza e di cura di una comunità. Il sanpietrino rubato. Un anonimo artista, una sorta di Baskin della città dei Promessoi sposi, ha preso un sanpietrino da una strada di Laorca, rione di Lecco: il sanpietrino era stato rimosso insieme e tutti gli altri per alcuni lavori stradali, in attesa poi di essere ricollocato al suo posto una volta terminato l'intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anonimo artista ruba un sanpietino a Lecco, lo dipinge e lo restituisce: “Vorrei tornasse al suo posto”

