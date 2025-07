Tomiyasu Arsenal arriva l’addio Il difensore piaceva anche all’Inter

Tomiyasu Arsenal si dice addio: il difensore giapponese, già nel mirino dell’Inter, lascia i Gunners. Dopo due stagioni e un percorso ricco di sfide, l’accordo per la rescissione testimonia il cambio di rotta tra il club londinese e il 26enne. Una pagina si chiude, ma il futuro di Takehiro è ancora tutto da scrivere, e le sue prossime mosse sono attente a ogni occhiata del mercato internazionale.

Tomiyasu Arsenal, si separano le strade: il difensore in passato era un obiettivo di mercato anche dell’Inter. L’ Arsenal e Takehiro Tomiyasu hanno raggiunto un accordo reciproco per la risoluzione immediata del contratto del difensore giapponese – si legge sul sito ufficiale del club londinese –. Si chiude così, di comune accordo, l’esperienza del 26enne ai Gunners, club al quale si era unito dal Bologna nell’agosto 2021. In totale, Tomiyasu ha collezionato 84 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Arsenal. In passato era un obiettivo del calciomercato Inter. Il nazionale giapponese, soprannominato affettuosamente “Tomi”, si era subito ambientato nel ruolo di terzino destro dopo il suo arrivo, conquistando il premio di Giocatore del Mese nel settembre 2021, un riconoscimento che aveva poi replicato nell’ottobre 2023. 🔗 Leggi su Internews24.com