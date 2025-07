ChatGPT ci rende ogni giorno un po' più stupidi?

ChatGPT ci semplifica la vita, ma rischia di farci perdere alcune capacità critiche e creative. Mentre l’efficienza aumenta, è fondamentale ricordare che l’uso eccessivo di queste tecnologie può rendere ciascuno di noi meno abile a pensare, riflettere e comunicare in modo autentico. È il momento di trovare un equilibrio tra innovazione e sviluppo delle competenze umane. Perché, alla fine, la vera forza risiede nella nostra capacità di pensare e innovare…

Immaginate: dovete scrivere una presentazione per un importante incontro in ufficio. Prima prendevate un caffè, buttavate giù due o tre idee, riflettevate sulla struttura. Oggi? ChatGPT. Digitate "scrivi una presentazione sulle sfide del riscaldamento globale", aspettate tre secondi e voilà: un testo pulito, sintatticamente impeccabile, firmato ChatGPT. Pratico, no? Solo che, secondo un recente studio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), questa facilità potrebbe costarvi caro, dal punto di vista cognitivo. Traduzione: più delegate all'IA, più il vostro cervello va in tilt.

