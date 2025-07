Diogo Jota l’arrivo della salma a Gondomar

L’arrivo della salma di Diogo Jota e del fratello André Silva a Gondomar segna un momento di profonda commozione per la comunità portoghese. Dopo il tragico incidente che ha spezzato due vite, la loro città natale si prepara ad onorare la memoria di questi talenti, simboli di passione e dedizione nel calcio. Un dolore condiviso che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di felicità, lasciando un vuoto incolmabile.

Le salme di Diogo Jota e del fratello Andrè Silva sono arrivate nella loro città natale, Gondomar, in portogallo, alle prime luci dell’alba di venerdì 4 luglio. Il calciatore portoghese, attaccante del Liverpool e della Nazionale lusitana, e il fratello 25enne sono morti in un incidente stradale vicino a Zamora, nel nord-ovest della Spagna, dopo che la Lamborghini su cui viaggiavano si è schiantata prendendo fuoco su un tratto isolato dell’autostrada poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì. La polizia, che sta indagando sulle cause, ha dichiarato che non sono stati coinvolti altri veicoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Diogo Jota, l’arrivo della salma a Gondomar

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

"Non è importante da dove veniamo, ma dove vogliamo andare" Alle porte dell'Academy del Gondomar FC c'è scritta questa frase accompagnata da due foto di Diogo Jota. Nella prima indossa i colori del Portogallo, nella seconda è solo un bambino pieno di s Vai su X

Cristiano Ronaldo non può credere a quello che è successo all'amico e compagno di squadra Diogo Jota. Il pensiero di Cristiano è andato anche al fratello (anche lui scomparso) e a tutta la famiglia che dovrà sopportare un dolore enorme. Ciao Diogo, Ciao A Vai su Facebook

