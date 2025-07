A proposito del riarmo europeo

È vero che il riarmo europeo può far paura, soprattutto a chi è cresciuto con l’idea di un continente pacifico e unito. Tuttavia, riflettere su questo tema ci permette di capire meglio le sfide del nostro tempo, tra minacce reali e paure ancestrali. È un argomento delicato e complesso, che invita a un confronto aperto e consapevole. Ora tocca a voi, studenti, condividere le vostre opinioni e contribuire al dibattito cruciale sulla sicurezza europea.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare su un tema delicato: il riarmo europeo. Fa più paura questo o più paura quello degli stati canaglia? Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ) È vero che il riarmo europeo può far paura, soprattutto a chi è cresciuto con l’idea che l’Europa fosse un continente ormai pacificato, unito dal diritto e dalla cooperazione economica. Però paragonare il riarmo dei Paesi UE a quello russo o iraniano rischia di essere un errore di prospettiva: la Russia ha invaso uno Stato sovrano, l’Ucraina è l’Iran continua ad alimentare instabilità in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A proposito del riarmo europeo

In questa notizia si parla di: europeo - riarmo - proposito - paura

Movimento 5 Stelle: mobilitazione nazionale contro il piano di riarmo europeo a giugno - Il Movimento 5 Stelle lancia una mobilitazione nazionale a giugno contro il piano di riarmo europeo. Con banchetti in diverse città italiane, il Network giovani informerà i cittadini sui pericoli di questa decisione dei governanti europei.

Via nell'aula del Senato alla discussione generale sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. «Sul tema del riarmo – ha detto Meloni – si diceva che è stato alla base dell'inizio della guerra, io su questo la Vai su Facebook

Il 21 giugno l’Europa si mobilita contro guerra e riarmo; L'Europa divisa sui fondi per il riarmo | Corriere.it; L’effetto Trump sulle opinioni pubbliche in Europa - Pierre Haski.

Il riarmo europeo rilancerà l’economia e l’industria: non si poteva fare lo stesso sforzo per salvare il pianeta? - Se i soldi ci sono o si trovano, allora perché non li abbiamo usati per salvare il pianeta invece di proteggerci da nemici immaginari? Segnala ilfattoquotidiano.it

Cacciari furioso su La7: “Il riarmo è una follia. Russia pronta a invadere l’Europa? Ma basta con queste bufale” - Durissima invettiva del filosofo Massimo Cacciari contro il riarmo europeo e tedesco, nel corso della trasmissione Otto e mezzo (La7). Si legge su ilfattoquotidiano.it