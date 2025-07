Le immagini dall' elicottero sul luogo dell' esplosione a Roma

Le immagini dall'elicottero dei vigili del fuoco rivelano la drammatica scena dell’esplosione in via dei Gordiani, nella periferia est di Roma. La violenta deflagrazione del distributore di benzina e GPL ha causato almeno 35 feriti e ha costretto circa cinquanta residenti a evacuare le proprie abitazioni. Mentre i soccorritori lavorano instancabilmente per mettere in sicurezza l’area, il racconto visivo di questa mattina mette in evidenza l’entità della tragedia e l’impegno delle squadre di emergenza.

Papa Leone XIV, le immagini dall’elicottero della prima benedizione domenicale - La prima benedizione domenicale di Papa Leone XIV ha attirato circa 100mila fedeli in Piazza San Pietro, secondo le autorità.

Le immagini dall'elicottero Drago 162 dei vigili del fuoco che ha effettuato una ricognizione sull'area a Roma dove si è verificata l'esplosione in un distributore di carburanti, in via dei Gordiani

A Roma, in zona Gordiani, un'esplosione ha coinvolto un distributore di GPL. Le prime immagini mostrano i danni al vicino circolo sportivo Villa de Sanctis. Accertamenti in corso sulle cause.

