Imprenditoria femminile Centro-Sud, riconoscimenti a 30 aziende

Stella Stefanelli, responsabile del Lab. Instruments srl di Castellana Grotte (Bari) e Azzurra Morelli, ceo Pellemoda di Empoli sono le vincitrici, rispettivamente, del premio ‘Mela d’oro piccola impresa’ e ‘Mela d’oro media impresa’ nell’ambito del premio nazionale Mela d’ Oro Women Value Company Intesa Sanpaolo, riconoscimento speciale di Fondazione Bellisario. Sono state oltre 1400 le candidature pervenute quest’anno. Il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo prevede, inoltre, menzioni speciali, perche si sono distinte su filoni specifici quali Made in Italy, Innovazione e Sociale. Oggi a Napoli la presentazione dell’ottava edizione. Un impegno verso la valorizzazione dell’che Intesa Sanpaolo, è stato evidenziato nell’incontro nella sede delle Gallerie d’Italia, «sostiene anche finanziariamente mettendo a disposizione un miliardo di euro attraverso le opportunità previste dal programma ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’, lanciato quest’anno dal primo Gruppo bancario italiano, che riserva 120 miliardi di euro a livello nazionale».