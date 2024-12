Justcalcio.com - Il Milan schiaccia il Sassuolo e va ai quarti con una doppietta del Chukwueze

2024-12-03 23:56:27 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Ilè già aidi finale di Coppa Italia. I rossoneri, che non vincevano il ‘torneo KO’ dal 2003, Hannoto il(6-1), capolista della Serie B. Paulo Fonseca non si fidava di lui. Ha schierato un undici con Tomori, Fofana, Reijnders e Leao. ma senza Morata. Non è andata male. Al 23? vincono già 4-0.Al 9? il gol di Abraham era già stato annullato per fuorigioco di Leao. Samuha aperto le marcature al 12? con il suo secondo gol stagionale. Reijnders, in stato di grazia, è stato inventato un passaggio stratosferico e l’ex giocatore del Villarreal, mano nella mano, definita con una certa fortuna: Ha colpito il palo, ma ha raccolto il rimbalzo per segnare a piacimento.