Il maglione è una certezza nel guardaroba invernale. Il gioco si fa più duro, però, quando ci si approccia ai design con scollo a V

Dal classico abbinamento con camicia alle alternative più glamour fino a quelle pronte a tutto. Ecco cinque abbinamenti perfetti e di tendenza per ilcon loa V.Colletto alla Peter PanCon un lezioso colletto alla Peter Pan, che dona un tocco femminile e sognante, poi smorzato dalla mini gonna in pelle. Leggi anche › Versatilità: 5 capi da indossare sotto ila V T-shirt biancaCon la t-shirt basica bianca, per bilanciare il colore del maglioncino verde qui abbinato a una gonna a portafoglio e scarpe stringate.Polo e gonna di jeansCon la polo, in pieno stile college, abbinata a unpreppy, gonna di jeans e stivali alti.Gonna a ruotaCon una gonna a ruota in pendant per un total look sui toni del grigio spezzato solo dalla maglia a collo alto indossata sotto e dalle calze rosso squillante.