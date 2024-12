Movieplayer.it - Harry Potter, Ralph Fiennes "elegge" il suo successore ideale nel ruolo di Voldemort nella serie tv

L'interprete dinei film del franchise di J.K. Rowking ha le idee chiare su chi dovrebbe prendere il suo postotv in preparazione.ha dato pubblicamente la sua benedizione al collega che, a suo parere, lo dovrebbe sostituire neldisuin preparazione. L'interprete del temibile villain ha incoronato suola star di Oppenheimer Cillian Murphy, corroborando le voci su un possibile ingaggio di Murphy che da qualche tempo circolano in rete. "Cillian è un attore fantastico" ha dettonel corso di un'intervista con Watch What Happens Live. "Il suggerimento è meraviglioso, vorrei davvero vedere Cillian nel."è apparso neldinel quarto film della saga .