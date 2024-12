Lettera43.it - Gli azionisti di Stellantis contro l’ex ceo Tavares: pronta una class action

Piove sul bagnato per Carlos. Dopo aver affrontato feroci critiche per mesi ed essersi dimesso dal suo ormai ex ruolo di ceo di, il manager potrebbe dover affrontare anche una. Una minoranza didella società italo-francese, infatti, starebbe valutando un’azione legale per le gravi perdite provocate al titolo da quella considerano una cattiva gestione portata vanti dal portoghese. A rivelarlo è stato Il Giornale, che ha spiegato come l’indignazione deglisia montata soprattutto dopo le accuse piovute addosso alceo e adi una presunta buonuscita da 100 milioni di euro, poi smentita.SalviniElkann: «Ha incassato miliardi e ha licenziato»È stato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a parlarne a margine dell’assemblea generale di Alis.